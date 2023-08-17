Грозы и дожди пройдут местами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают свердловчанам грозы и жару до +33 градусов.

- Полярный фронт, ограничивающий тропическую воздушную массу с востока, в четверг расположится над юго-западом Свердловской области. Здесь днем 17 августа вновь ожидаются ливневые дожди с локальными грозами, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, 17 августа ожидаются местами кратковременный дождь, гроза. Столбики термометров днем покажут +27…+32 градуса.

В пятницу, 18 августа в ночное время прогнозируется +12…+17 градусов, в дневное +28…+33 градуса. Преимущественно без осадков.

В субботу, 19 августа, ночью столбики термометров покажут +14…+19 градусов, днем +26…+31 градуса, на севере +19…+24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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