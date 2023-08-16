Евгений Куйвашев ограничил полеты легких самолетов над Екатеринбургом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился, чтобы над Екатеринбургом ограничили полеты для легких и сверхлегких самолетов. Ограничение действует с 16 августа по 2 сентября - в период проведения Международного фестиваля университетского спорта.
- Это необходимо для предотвращения террористических угроз и готовности сил и средств к реагированию в период подготовки и проведения мероприятий, - сообщается в тексте распоряжения.
Запрещается использовать такие самолеты над территориями соревновательных объектов, которые задействованы в проведении фестиваля.
Также, это ограничение ввели в связи с празднованием Дня города, Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Напоминаем, в день празднования 300-летия Екатеринбурга, 19 августа, стартует Международный фестиваль университетского спорта - 2023, который стал альтернативой Универсиаде. Он продлится до 31 августа. Рассказываем, как он будет проходить.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru