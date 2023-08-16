Евгений Куйвашев ограничил полеты легких самолетов над Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился, чтобы над Екатеринбургом ограничили полеты для легких и сверхлегких самолетов. Ограничение действует с 16 августа по 2 сентября - в период проведения Международного фестиваля университетского спорта.

- Это необходимо для предотвращения террористических угроз и готовности сил и средств к реагированию в период подготовки и проведения мероприятий, - сообщается в тексте распоряжения.

Запрещается использовать такие самолеты над территориями соревновательных объектов, которые задействованы в проведении фестиваля.

Также, это ограничение ввели в связи с празднованием Дня города, Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Напоминаем, в день празднования 300-летия Екатеринбурга, 19 августа, стартует Международный фестиваль университетского спорта - 2023, который стал альтернативой Универсиаде. Он продлится до 31 августа. Рассказываем, как он будет проходить.

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