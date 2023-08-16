В Дендропарке в центре Екатеринбурга открыли новую фотозону и зону отдыха

В Дендропарке благоустроили территорию у забора и сделали из нее фотозону и зону отдыха, фото: официальный портал Екатеринбург.рф

В Дендропарке на улице 8 Марта в Екатеринбурге благоустроили территорию у забора и сделали из нее фотозону и зону отдыха. Место отдекорировали деревом, установили новую подсветку и высадили новые растения всего за десять дней.

Одной из точек притяжения в Дендропарке была надпись на заборе «"Относись ко мне с любовью" Жизнь», именно вокруг нее и благоустроили территорию.

- Как рассказала директор МБУ «Дендропарк» Светлана Раскостова, история этих слов началась много лет назад, когда неизвестный нанес их на бетонный забор, окружающий зеленую зону. Жителям уральской столицы пришелся по душе «акт вандализма»: они начали фотографироваться рядом, показывать надпись знакомым. Тогда городские власти решили не закрашивать ее, - сообщают на сайте Администрации Екатеринбурга.

Дендропарк постепенно реконструируют, ведь он существует с 1945 года. Следующий этап благоустройства уже запланирован на следующий год.

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