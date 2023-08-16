Председатель СК следит за ходом дела о похищении девочки в Каменск-Уральском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования дела похищенной девочки из Каменска-Уральского. Еще днем 15 августа девочка была дома со своей матерью. Около 14:00 к окну квартиры на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Он попросил девочку помочь найти пульт от телевизора. Мать разрешила дочке ненадолго уйти. Когда девочка помогла найти пульт, то сосед не разрешил ей вернуться домой – усадил на диван и сказал, что отпустит позже. А позже и вовсе заявил: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам».

- По данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), - сообщается в официальных социальных сетях Следственного комитета.

Девочку вызволили благодаря другим жителям дома, а мужчину, который оказался пьяным, отвезли в правоохранительные органы для разбирательства. В настоящее время, жизни девочки ничего не угрожает.

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