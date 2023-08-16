В Свердловской области осудили двух наркоторговцев

Мужчинам дали огромный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перед судом предстали двое наркоторговцев. Мужчины произвели больше семи килограммов запрещенных веществ. Наркотики уральцы продавали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2022 году обвинитель предоставил доказательства, что мужчины организовали лабораторию по производству веществ в садовом товариществе. Свердловчане произвели больше 5,6 килограмма психотропных препаратов и больше двух килограммов синтетических наркотиков. Вещества мужчины отдавали другим людям, чтобы те их продавали.

- В судебном заседании осужденные отрицали свою причастность к незаконному обороту запрещенных веществ в составе организованной группы, утверждали, что действительно оборудовали нарколабораторию, однако не сумели произвести наркотики, а изъятые сотрудниками правоохранительных органов запрещенные вещества им не принадлежат, - отметили в ведомстве.

Свердловской областной суд назначил одному из осужденных 18 лет колонии строгого режима вместе со штрафом 700 тысяч рублей. Другого мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима и назначили штраф в 500 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

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