В Первоуральске из детского сада убежал 5-летний ребенок

Ребенок убежал во время прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске из детского сада убежал пятилетний мальчик. Инцидент произошел днем 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Воспитанник старшей группы детского сада №3 гулял вместе с остальными ребятами. Однако в какой-то момент мальчик решил самостоятельно покинуть учреждение. Для этого он пролез между железными прутьями.

- При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение мальчика в детском саду. Через непродолжительное время ребенок обнаружен местными жителями на улице Емлина и задержан сотрудниками службы спасения, - рассказали в ведомстве.

Момент побега мальчика попал на запись видеокамеры. На ней видно, что ребенок перебегает дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он чудом остался жив.

В СУ СКР по региону рассказали, что в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдения закона об охране жизни и здоровья детей в детском саду. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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