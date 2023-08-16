Горожан непогода застала врасплох Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге прошла мощная гроза. Днем 16 августа в столице Среднего Урала хлынул ливень с громом и молниями. Горожан непогода застала врасплох. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.

- Сначала немного накрапывал мелкий дождь, потом услышал сильнейшее громыхание. В какой-то момент центр города накрыли черные тучи, и пошел ливень. Молнии в разные стороны. В один миг на улице стало холодно. Люди без зонтов, прячутся под куртки, газеты, сумки. Ведь в прогнозе сегодня не было дождя, обещали солнечно и +28 градусов, - отметил горожанин.

Напомним, что 15 августа Екатеринбург накрыл сильный дождь, которого также не предсказывали синоптики. Он прошел в некоторых районах города, однако был совсем недолгим. Также в столице Среднего Урала был установлен новый температурный рекорд. Такой жары 15 августа не было с 2016 года. Эксперты отмечают, что жара в городе продержится минимум еще один день.

- В среду высотный циклон, смещаясь в сторону Казахстана, обеспечит дополнительный приток тепла на Урал и в Предуралье. Теплый воздух узкой полосой будет поступать с южного направления, - отметил синоптик Алексей Пулин.

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