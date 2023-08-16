Книгу написал лауреат Всероссийской литературной премии им. Павла Бажова и член Союза писателей России Александр Федосов
Фото: Иван Вдовин
В Екатеринбурге 16 августа прошла презентация книги «По ТУ и по СЮ сторону бажовского мира». Ее написал лауреат Всероссийской литературной премии им. Павла Бажова и член Союза писателей России Александр Федосов.
Книга «По ТУ и по СЮ сторону бажовского мира» посвящена малоизвестным и спорными фактам биографии уральского писателя, а также зарождению персонажей сказов. Также в книге собраны рецепты уральской кухни.
Книгу презентовали 16 августа 2023 года
Фото: Иван Вдовин
- В этой книге я делюсь собственными открытиями, своей собственной интерпретацией биографии Бажова, – объясняет автор. - Очень много уважаемых исследователей прошли мимо фактов, которые им показались скучными или в их время они были неинтересными. В наше время эти же факты заиграли совершенно иными, современными смыслами.
В основе – беседы автора с дочерью писателя Ариадной Павловной Бажовой-Гайдар, которой в этом году исполнилось 98 лет. Кроме того, автор рассказал, почему книга имеет возрастной ценз 16+. Все дело в изображении Хозяйки медной горы с обнаженной грудью. Это первоначальная иллюстрация к сказам 1942 года издания.
Книга «По ТУ и по СЮ сторону бажовского мира» издана Благотворительным фондом «Синара» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.