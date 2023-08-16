В Нижнем Тагиле при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

Ребенок перевозился по всем правилам, был пристегнут. Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле столкнулись две иномарки. В аварии пострадал ребенок. Об этом сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД города.

ДТП произошло днем 16 августа на 14-ом километре дороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу». По предварительным данным, 56-летняя женщина на Nissan March ехала со стороны села Николо-Павловское, поворачивая к ТЦ, он столкнулась с Mazda 3, которой управлял 40-летний мужчина.

Оба водителя были трезвы. Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу

- В результате ДТП пострадал шестилетний ребенок, пассажир автомобиля Nissan. Бригадой скорой медицинской помощи мальчика доставили в Детскую городскую больницу с ушибленной раной в области правого глаза. В настоящее время медики наблюдают за состоянием здоровья ребенка, с целью исключения сотрясение головного мозга, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ребенок перевозился по всем правилам, был пристегнут. Это помогло ему избежать сильных травм. Водитель Nissan управляет машиной уже девять лет, за нарушение ПДД привлекался только один раз. Автоинспекторам женщина рассказала, что ехала на «зеленый», однако не увидела движущуюся иномарку.

Водителей проверили на состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что оба они были трезвы. Сейчас автоинспекторы просматривают камеры, которые могли запечатлеть момент аварии. Устанавливаются причины столкновения.

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