В Югре назвали дату начала сбора кедровых орехов

Сбор кедровых орехов в Югре начнется 25 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ханты-Мансийском автономном округе 25 августа стартует сбор кедровых орехов. К этому времени шишки созреют, и сбор орехов не будет вредить деревьям. Дату высчитали, исходя из многолетнего опыта. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В регионе основным способом заготовки орехов является сбор опавших шишек. При работе запрещено наносить вред деревьям, мусорить, нарушать правила пожарной безопасности, строить в лесу навесы и временные постройки.

В случае, если граждане стали свидетелями раннего сбора кедровых шишек, стражи порядка просят обращаться к ним.

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