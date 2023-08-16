Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 10:59

В Югре назвали дату начала сбора кедровых орехов

Шишки как раз успеют созреть
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сбор кедровых орехов в Югре начнется 25 августа

Сбор кедровых орехов в Югре начнется 25 августа

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ханты-Мансийском автономном округе 25 августа стартует сбор кедровых орехов. К этому времени шишки созреют, и сбор орехов не будет вредить деревьям. Дату высчитали, исходя из многолетнего опыта. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В регионе основным способом заготовки орехов является сбор опавших шишек. При работе запрещено наносить вред деревьям, мусорить, нарушать правила пожарной безопасности, строить в лесу навесы и временные постройки.

В случае, если граждане стали свидетелями раннего сбора кедровых шишек, стражи порядка просят обращаться к ним.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru