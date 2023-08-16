В Югре назвали дату начала сбора кедровых орехов

Сбор кедровых орехов в Югре начнется 25 августа
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ханты-Мансийском автономном округе 25 августа стартует сбор кедровых орехов. К этому времени шишки созреют, и сбор орехов не будет вредить деревьям. Дату высчитали, исходя из многолетнего опыта. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.
В регионе основным способом заготовки орехов является сбор опавших шишек. При работе запрещено наносить вред деревьям, мусорить, нарушать правила пожарной безопасности, строить в лесу навесы и временные постройки.
В случае, если граждане стали свидетелями раннего сбора кедровых шишек, стражи порядка просят обращаться к ним.
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