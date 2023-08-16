В Югре раскрыли убийство мужчины из Киргизии, тело которого спрятали в туалете

Следователи раскрыли убийство работника базы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске следователи смогли установить подозреваемого в убийстве гражданина Киргизии. Преступление совершено в феврале этого года на производственной базе в Нижневартовском районе. Тело 52-летнего работника этого объекта убийца хладнокровно выбросил в выгребную яму уличного туалета. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Следователи после обнаружения трупа 25 марта возбудили уголовное дело и приступили к поиску преступника. Накануне его удалось задержать. В совершении убийства подозревают жителя Калининградской области, который весной приезжал на временную работу в Югру.

Подозреваемый в убийстве мужчина и его жертва жили и работали на территории производственной базы, в феврале они поссорились, после чего один из мужчин, как полагает следствие, достал нож и несколько раз ударил им оппонента.

Когда коллеги потеряли работника из Киргизии, подозреваемый сказал, что тот перевелся на другой объект, а потом и сам ныне пойманный мужчина уехал из региона. Теперь подозреваемый находится под стражей.