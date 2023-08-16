Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Нижнем Тагиле

Новый офис начал работу в Бизнес-центре «Континет». Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Банк Уралсиб открыл в Нижнем Тагиле Центр малого бизнеса. Это уже четвертый в Уральском регионе специализированный офис по привлечению и обслуживанию предприятий малого бизнеса.

Новый офис начал работу в Бизнес-центре «Континет» в центральной части города Нижний Тагил Свердловской области по адресу: ул. Красноармейская, 9.

Открытие Центра малого бизнеса в одном из значимых промышленных центров региона стало логичным продолжением проекта по созданию сети офисов нового формата, ориентированных на клиентов сегмента малого бизнеса. Проект стартовал в конце 2021 года с открытия в Екатеринбурге первого Центра малого бизнеса, который показал высокую эффективность и был масштабирован на всю региональную сеть Уралсиба. Сегодня Центры малого бизнеса работают во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и многие другие.

Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

На торжественное открытие, которое состоялось 9 августа 2023 г., в Нижний Тагил приехали управляющий Екатеринбургским филиалом Уралсиба Александр Киреев, начальник управления развития и продаж малого бизнеса в Уральском регионе Ольга Бакина, а также главы ключевых подразделений Малого бизнеса в Свердловской области – руководитель дирекции привлечения и развития продаж малому бизнесу Евгений Чукреев, руководитель дирекции продаж и клиентского обслуживания премиального сегмента малого бизнеса Элина Перунова, руководитель дирекции «Центр малого бизнеса» Мария Силунская. В мероприятии приняли участие несколько предпринимателей города, ставших уже клиентами Центра, а также представители Нижне-Тагильской Торгово-промышленной палаты. Гостей встречали сотрудники Центра Малого бизнеса во главе с руководителем Ксенией Евдокимовой. Гости из Екатеринбурга подарили сотрудникам и клиентам Центра большой торт, украшенный символикой Банка Уралсиб.

- Создание сети специализированных Центров малого бизнеса – это успешный проект, воплощающий новую стратегию Банка в сфере работы с сегментом малого бизнеса. Проект стартовал полтора года назад и с самого начала показал отличные результаты, во многом благодаря энергии, профессионализму и энтузиазму наших сотрудников из Екатеринбурга, в том числе и здесь присутствующих. Сегодня мы открываем еще один Центр малого бизнеса – уже четвертый на Урале и третий в Свердловской области, - отметил Александр Киреев.

По словам управляющего Екатеринбургским филиалом, Нижний Тагил – один из важнейших промышленных кластеров не только в регионе, но и в России, и в банке с оптимизмом смотрят на перспективы в этом направлении. «Фактически наши хантеры начали работу в Нижнем Тагиле в начале июля и уже привлекли более 30 клиентов. Это доказывает, что у Центра в городе хороший потенциал и отличные перспективы», - заключил Алексалдр Киреев.