Евгений Шурманов обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд вернул директора института физической культуры УрФУ в СИЗО. Евгений Шурманов взят под стражу в зале суда.
- Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, постановление суда первой инстанции изменено. Мера пресечения Евгению Шурманову установлена по 15 января 2024 года включительно, - рассказали в Свердловском областном суде.
Ранее, 3 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Евгению Шурманову с содержания под стражей на запрет определенных действий.
Органами предварительного расследования Евгений Шурманов обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Его задержали 15 июня 2022 года. Позже его лишили звания мастера спорта.
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