В Нижнем Тагиле запустят новый автобусный маршрут

Мэрия Нижнего Тагила выберет перевозчика, после чего автобусы выйдут на маршрут Фото: Лев ИСТОМИН

В третьем квартале этого года в Нижнем Тагиле мэрия проведет конкурс на организацию автобусного маршрута, который соединит Гальяно-Горбуновский массив и Вагонку, путь будет пролегать через Луганский проспект, то есть через мост. Маршрут №77 запустят до конца 2023 года.

Автобусный маршрут № 77 в Нижнем Тагиле будет курсировать в обоих направлениях по следующему пути:

Черноисточинское шоссе – Октябрьский проспект – Луганский проспект – Южный подъезд, улица Садоводов – улица Зеленстроевская – Алтайская – Юности – Восточное шоссе – проспект Вагоностроителей – Зари – Максарева.

Всего маршрут №77 предусматривает 37 остановок.

Мост через Тагильский пруд открыли год назад в честь 300-летия Нижнего Тагила. На объект потратили 4,5 миллиарда рублей.