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НовостиОбщество16 августа 2023 10:10

В Нижнем Тагиле запустят новый автобусный маршрут

Автобус будет ходить от Гальянки до Вагонки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мэрия Нижнего Тагила выберет перевозчика, после чего автобусы выйдут на маршрут

Мэрия Нижнего Тагила выберет перевозчика, после чего автобусы выйдут на маршрут

Фото: Лев ИСТОМИН

В третьем квартале этого года в Нижнем Тагиле мэрия проведет конкурс на организацию автобусного маршрута, который соединит Гальяно-Горбуновский массив и Вагонку, путь будет пролегать через Луганский проспект, то есть через мост. Маршрут №77 запустят до конца 2023 года.

Автобусный маршрут № 77 в Нижнем Тагиле будет курсировать в обоих направлениях по следующему пути:

Черноисточинское шоссе – Октябрьский проспект – Луганский проспект – Южный подъезд, улица Садоводов – улица Зеленстроевская – Алтайская – Юности – Восточное шоссе – проспект Вагоностроителей – Зари – Максарева.

Всего маршрут №77 предусматривает 37 остановок.

Мост через Тагильский пруд открыли год назад в честь 300-летия Нижнего Тагила. На объект потратили 4,5 миллиарда рублей.