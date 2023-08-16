В Академическом 16 августа запустили первый трамвай

Работы ведутся с опережением графика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга запустили первый трамвай. Первые тестовые испытания прошли 16 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе администрации города.

Первый трамвай прошел от кольцевого движения на улице Волгоградской в сторону Академического. Так рабочие проверяют контактную сеть.

- Предварительно необходимо наездить 20 тысяч тонн, так мы делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. Процесс занимает примерно два месяца, - пояснили в мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что первый трамвай с пассажирами запустят в 2023 году. Однако по контракту окончание строительства назначено на декабрь 2024 года. Работы ведутся с опережением графика.

Ранее в Академическом районе запустили новый троллейбусный маршрут №28. Транспорт курсирует от Академгородка до ЦПКиО. Сейчас на маршрут запущены 12 машин.

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