В Нижнем Тагиле наградили добровольцев за тушение пожаров

Леса на Урале горят с конца апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с представителями гордумы наградил добровольцев за помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает портал «Тагил.Лайф».

Награды получили волонтеры из отрядов «Ирбис», «Дружина НТ», сотрудники службы спасения, Нижнетагильского лесничества, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, природного парка «Река Чусовая», Уральской базы авиационной охраны лесов.

Отметим, что в 2023 году в Свердловской области леса горят с конца апреля, когда огонь от пожаров уничтожил десятки жилых домов. В регионе вводили полный запрет на использование открытого огня.

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