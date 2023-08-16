На Среднем Урале заменили больше 500 километров коммунальных сетей

На данный момент выполнено больше 70% плана по подготовке к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области заменили больше 500 километров коммунальных сетей. В регионе идет подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Среднего Урала.

Всего поменять удалось около 287 километров ветхих электрических сетей, 160 километров тепловых сетей и больше 100 километров водопроводных сетей.

- К отопительному периоду уже полностью подготовлено 876 котельных, свыше 64,7 миллионов квадратных метров жилищного фонда, почти 53 тысячи километров электрических сетей. Подготовлено тепловых сетей – более 9 тысяч километров, водопроводных сетей – 8,3 тысячи километров, канализационных сетей – 4,8 тысячи километров, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В регионе продолжается работы. На данный момент выполнено больше 70% плана. К отопительному сезону весь ремонт завершится. Отмечается, что к 10 августа в регионе сформировались запасы 31,4 тысячи тон угля, 0,7 тонн жидкого топлива и 72,1 тысячи кубометров дров.

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