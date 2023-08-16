Жителям Каменска-Уральского рассказали, куда жаловаться на рекламу наркотиков

Передать данные о рекламе наркотиков можно в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменска-Уральского могут сообщать о незаконной рекламе запрещенных веществ на стенах домов по двум электронным адресам. Об этом пишет портал KU66.RU.

Горожане могут скидывать информацию с адресами и фотографиями по адресам: 66.kamuralskiy@mvd.ru и oooukdez@mail.ru.

Такие надписи выявляют не только горожане, но и стражи порядка. Однако при совместной работе эффективность борьбы с распространением наркотиков будет выше, уверены в мэрии Каменска-Уральского.

Отметим, что при обнаружении рекламы запрещенных веществ в Интернете, информацию можно передать через специальный сервис в Роскомнадзор.