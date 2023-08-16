На ВИЗ-Стали стартовал ежегодный турнир по мини-футболу

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) начались отборочные матчи турнира по мини-футболу на приз газеты «Верх-Исетский рабочий». Он проводится более 20 лет, а с 2014 года — в формате открытого межкорпоративного спортивного мероприятия, где за главный приз борются команды уральских предприятий Группы НЛМК.

На отборочном этапе встретятся сборная ЦХП, команда участка по подготовке газа энергетического управления, команды «Альянс» и «Факел», в которые вошли игроки разных подразделений ВИЗ-Стали. Соревнования пройдут по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места, выйдут в финал и сразятся за главную награду — кубок «Верх-Исетского рабочего» с лидерами отборочных турниров других предприятий. Всем призерам вручат дипломы и ценные призы.

Фото: пресс-служба "ВИЗ-Сталь"

Развитие корпоративного спорта — одно из ключевых направлений социальной политики ВИЗ-Стали. Помимо турнира по мини-футболу, предприятие проводит спартакиады с состязаниями по семи видам спорта, велогонку «Стальной прокат», поддерживает корпоративные команды по футболу, хоккею и северной ходьбе. В производственных подразделениях действуют тренажерные залы с современным оборудованием, которыми могут бесплатно пользоваться все желающие. Завод частично компенсирует работникам затраты на занятия спортом в фитнес-залах и бассейнах.