Поучаствовать во флешмобе можно бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского ищет горожан для масштабного бачата-флешмоба, который пройдет в День города, 19 августа.

- Мы собираемся создать незабываемое зрелище и привнести еще больше энергии в наш прекрасный уральский город. Ведь веселье и танцы - это лучший способ выразить свою любовь и гордость за наш прекрасный Екатеринбург, - написали в соцсетях парка.

Парк ищет 300 человек - 150 пар, которые готовы присоединиться. Поучаствовать во флешмобе можно бесплатно. Нужны только базовые навыки танца бачата.

Оставить заявку на участие можно в соцсетях парка.

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