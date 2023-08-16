Эмиссия «Уралочки» в одном из ведущих банков-участников проекта до конца года достигнет 100 тысяч карт

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ВТБ в Свердловской области в первом полугодии выпустил более 23 тысяч Единых социальных карт «Уралочка», что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. До конца года банк планирует нарастить общий объем эмиссии карт с момента запуска проекта до 100 тысяч.

Проект Единой социальной карты в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области совместно с платежной системой «Мир» и банками-партнерами.

Карта «Уралочка» является дебетовой банковской картой, в которую интегрированы нефинансовые сервисы – транспортное приложение, скидки и бонусы от партнеров проекта. На нее можно зачислять различные льготные выплаты и заработную плату.

- Мы активно развиваем проект карты жителя в 11 регионах России. Свердловская область является одним из лидеров в рамках его реализации, занимая второе место в стране по объему эмиссии у нашего банка. Продукт сохраняет востребованность у свердловчан – в этом году мы выпустили свыше 25 тысяч карт и до конца года рассчитываем нарастить общий объем их эмиссии до 100 тысяч. При этом продолжаем дополнять «Уралочку» новым функционалом, который позволит в дальнейшем использовать ее как универсальный электронный ключ для доступа к городской инфраструктуре. Карта также участвует в тестировании новой модели обслуживания банка для массового розничного сегмента вместе с основной картой для жизни. По итогам первого месяца мы отмечаем, что клиенты чаще делают выбор в пользу Единой социальной карты, когда оформляют продукт в рамках пилотного проекта, - прокомментировала управляющий банком в Свердловской области Валентина Жильцова.

Оформить Единую социальную карту жители Свердловской области могут в любом офисе банка на территории региона, а также онлайн на сайте банка. Ее выпуск и обслуживание - бесплатные. Клиентам с льготным проездом на междугороднем автобусном и пригородном железнодорожном транспорте необходимо выпустить «Уралочку» до 31 декабря 2023 года для сохранения специальных условий на поездки.