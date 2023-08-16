Свердловские чиновники готовы пересесть на отечественные автомобили

Чиновники поддержат отечественный автопром собственным примером Фото: Иван МАКЕЕВ

Автопарк правительства Свердловской области в ближайшее время обновлять не планируют, но в перспективе чиновники готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- В случае обновления автомобилей приоритет будет отдан отечественному автопрому, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас около трети всех служебных автомобилей, которые используют чиновники, имеют пробег больше миллиона километров, средний возраст машин составляет 10 лет. И пока использовать будут именно эти автомобили.

При обновлении автопарка с уклоном в сторону российских машин правительство региона проведет закупки на конкурсной основе в полном соответствии с действующим законодательством.

Сейчас чиновники используют автомобили, автобусы и спецтехнику марок КАВЗ, КамАЗ, ГАЗ, Volkswagen, Iveco, Kia, Mercedes, Toyota.