В Карпинске маме с дочкой предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

Прокуратура помогла женщина добиться выдачи жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске в прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что в 1994 году от предприятия ОАО «Вахрушевуголь» в силу трудовых отношений ей было предоставлено для проживания жилое помещение без юридического оформления. В 2003 году предприятие закрылось, а 2010 году жилье женщины было признано непригодным для проживания.

С тех пор она была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье, однако в 2023 году иное жилье взамен признанного непригодным ей и ее дочери предоставлено не было.

- Прокуратура направила в Карпинский городской суд исковое заявление к администрации муниципалитета о возложении обязанности предоставить заявительнице и ее несовершеннолетней дочери благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, - рассказали в прокуратуре.

В итоге в июле жительнице города и ее дочери по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира.

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