В Академическом районе появится новая школа с амфитеатром

Еще одну школу построят в Академическом Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Академическом районе в Екатеринбурге на ул. Академика Ландау, 39б, строится школа на 1200 мест в рамках федеральной программы «Стимул». Как сообщает Министерство строительства Свердловской области, здание составит более 24 тысяч кв. м.

- Готовность объекта оценивается в 48%, – уточняет генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин. - В настоящее время строители приступили к устройству уличного амфитеатра и основания под футбольное поле.

Помимо учебных классов, в школе будет актовый и три спортивных зала, творческие мастерские, столовая, библиотека и медицинский кабинет. Открытие школы планируется в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru