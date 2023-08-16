Юная тагильчанка подарила телефонным мошенникам больше 80 тысяч рублей

Сотрудники МВД ищут аферистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила подарила мошенникам больше 80 тысяч рублей. Аферисты убедили установить 20-летнюю свердловчанку странное приложение. Об этом сообщили МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне студентке позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка. По его словам, от ее имени поступила заявка на смену абонентского номера в ее личном кабинете. Девушка испугалась, что у нее хотят похитить деньги. Тогда «сотрудник банка» убедил ее скачать приложение удаленного доступа, чтобы провести диагностику.

- В ходе разговора девушка продиктовала неизвестному логин и пароль от своего личного кабинета. По рекомендации «представителя банка» она ждала окончания диагностики, перевернула телефон камерой вниз. В процессе проведения мошеннических действий «сотрудник» оставался все время на связи и комментировал все действия, - пояснили в полиции.

Как только мошенник закончил свою «работу», телефонный разговор завершился. Только на следующий день студентка решила проверить приложение банка. Оказалось, что на ее имя взяли кредит на 87 тысяч рублей, а деньги перевели неизвестным. Тогда девушка удалила недавно скачанное приложение. Тагильчанка обратилась в полицию за помощью. Сотрудники МВД ищут аферистов.

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