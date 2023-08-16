Жителей Екатеринбурга напугала петля на детской площадке

Местные жители считают, что петлю надо убрать. Фото: "ОТВ-Екатеринбург"

Жители Екатеринбурга, проживающие на улице Онуфриева в Юго-Западном районе, рассказали о том, что во дворе на детской площадке появилась петля, которая напугала их. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Местные жители предполагают, что петлю повесили подростки для развлечений. Они перекинули веревку через высокую ветку и завязали узел. Дети используют петлю в качестве качелей, что небезопасно, так как веревка может оборваться.

- Выглядит жутковато, странная вещь, ее убирать надо, - говорят местные жители.

Напомним, что с улиц Екатеринбурга активно убирают нелегальные киоски, вместо которых появятся модульные торговые точки.