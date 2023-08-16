В Екатеринбурге 15 августа побит семилетний температурный рекорд

15 августа воздух прогрелся до +22,8 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге зафиксирован новый температурный рекорд. 15 августа 2023 года воздух прогрелся до +22,8 градуса. В последний раз такая жара была только в 2016 году. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В столице Среднего Урала в этот день температурный максимум достиг +29,5 градуса. Ночью температура опустилась до +16 градусов. Сообщается, что жара в Екатеринбурге продержится минимум еще один день.

- В среду высотный циклон, смещаясь в сторону Казахстана, обеспечит дополнительный приток тепла на Урал и в Предуралье. Теплый воздух узкой полосой будет поступать с южного направления, - отметил Пулин.

На востоке и западе региона будет холоднее. В дневное время в области могут пройти локальные грозы и ливневые дожди. Количество осадков может достигнуть 12 миллиметров, если пройдут грозы.

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