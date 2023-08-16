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НовостиОбщество16 августа 2023 6:54

Житель Ямала отсудил у предприятия 800 тысяч рублей за производственную травму

Мужчина упал с высоты полутора метров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина отсудил компенсацию за травму

Мужчина отсудил компенсацию за травму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник предприятия «Велесстрой» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа отсудил у работодателя 800 тысяч рублей за производственную травму. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В прокуратуре района проверили исполнение трудового законодательства после ЧП и установили, что руководство предприятия не обеспечило безопасность своего сотрудника. После этого надзорное ведомство направило иск в суд.

Оказалось, что мужчина упал с полутораметровой высоты во время обследования трубопроводов.

- Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу мужчины 800 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе окружной прокуратуры.