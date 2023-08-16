На пост мэра Нижнего Тагила претендует бизнесмен из Новоуральска

Бизнесмен первым подал документы на конкурс. Фото: личная страница Никиты Ванаева

Новоуральский бизнесмен решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нижнего Тагила. 37-летний Никита Ванаев вступил в борьбу за кандидатуру главы города. Об этом сообщил источник издания TagilCity.ru.

Бизнесмен первым подал документы на конкурс. Свердловчанин является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой». На рынке застройщик с декабря 2016 года.

Учредителем этой компании, судя по данным Rusprofile, является администрация Новоуральского городского округа. Потенциальный глава Нижнего Тагила на данный момент занимает должность гендиректора. На нее он назначен в феврале 2022 года.

Кроме того, отмечается, что компания была ответчиком по одному судебному делу в августе 2020 года. Однако тогда Никита Ванаев еще не был гендиректором ООО «Инвестжилстрой». Производство по делу прекратили еще в декабре того года.

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