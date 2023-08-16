Строительство колеса обозрения обсудили на объезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колесо обозрения в парке «Уралмаш» планируется установить в этом году. Об этом стало известно во время объезда главы города Орджоникидзевского района, в котором также принял участие депутат гордумы Алексей Вихарев.

- Парк все вместе отстояли. Сейчас начинается возрождение жемчужины Уралмаша. Появится колесо обозрения, лавочки, освещение, места для отдыха. Мы контролируем этот процесс. Очень скоро парк преобразится на радость горожанам, - рассказал Алексей Вихарев.

Напомним, в парке установят 25-метровое колесо обозрения. Планируется, что колесо обозрения будет работать круглый год, зимой внутри кабинок будут работать обогреватели, а летом – кондиционеры. Полный оборот аттракциона будет занимать пять минут.

Отремонтируют и площадку перед колесом. Она станет более приспособленной для отдыха.

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