В Академическом районе Екатеринбурга открыли музыкальную школу

На старте этот проект поддержал народный артист и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

15 августа 2023 года в Академическом районе уральской столицы открылась музыкальная школа.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, чем значимо открытие нового культурно-образовательного пространства.

– Мы уделяем большое внимание развитию творческого начала у детей. Для юных музыкантов мы торжественно открыли новый корпус Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова на улице Академика Парина. Это событие приурочено к Году педагога и наставника и стало ярким подарком к 300-летию Екатеринбурга, – сказал градоначальник.

Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

По словам Алексея Орлова, за 8 месяцев был подготовлен проект, проведена экспертиза, реконструкция двухэтажного здания музыкальной школы и отделка учебных и вспомогательных помещений на площади почти 630 квадратных метров. Инструментальную базу учебного заведения пополнили саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, а также звуковое оборудование.

Мэр Екатеринбурга подчеркнул, что много юных екатеринбуржцев увлекается музыкой и джазовым искусством. И 1 сентября в новую современную школу придут 200 учеников. Они будут обучаться хоровому пению, игре на народных, струнных, духовых и ударных инструментах.

– Примечательно, что практически на старте этот проект поддержал народный артист и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, который лично присутствовал на открытии школы. Он отметил, что у нас в Екатеринбурге сложились отличные музыкальные традиции, и новая школа искусств, где будут учить и исполнению джаза, даст старт будущим звездам мировой эстрады, – сказал Алексей Орлов.