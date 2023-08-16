В Екатеринбурге качество питьевой воды стало хуже

Показатели меняют в зависимости от сезонов
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Екатеринбурге качество питьевой воды испортилось. Изменения произошли из-за паводка, погодных условий и других факторов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в «Водоканале».
- Исходную воду мы берем в Волчихинском (Верхне-Макаровском и Нязепетровском) водохранилищах. Исходная вода не является стабильной, на нее влияет паводок, погода и другие условия, после которых меняется ее состав, - отметили в «Водоканале».
Показатели меняют в зависимости от сезонов. Помимо этого, с показателями воды меняется и ее подготовка. Засушливое лето 2023 года привело к изменению состава воды. Однако все же она соответствует всем нормативам.
Зимой же вода становится наиболее чистой. При температурах -20 градусов улучшаются показатели запаха, цветности и мутности.
- Важно: это не ухудшение, а это естественные изменения, которые связаны с природными факторами, - добавили в «Водоканале».
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