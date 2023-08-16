Злоумышленники присылают подозрительные ссылки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга в мессенджерах атаковали мошенники. В связи с этим в полиции в очередной раз обратились к горожанам не переходить по подозрительным ссылкам.

- Всегда уточняйте у знакомых отправителей лично, являются ли они автором сообщения или их «взломали», - напомнили в УМВД Екатеринбурга. - Также стоит быть внимательным при заключении сделок в интернете. Нередки факты, когда покупатели переводят деньги фейковым компаниям за несуществующий товар или услугу.

Напомним, ранее мы писали, что мошенники обманывают жителей Екатеринбурга с помощью мессенджера, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Они под разными предлогами пытаются вымогать деньги.

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