Специалисты установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Нагорной запретят парковку. Мэрия заблаговременно предупреждает водителей о нововведениях.

- Специалисты МБУ «Центр организации движения» установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» в третьем квартале 2023 года, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что это будет сделано в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Парковка будет запрещена на Нагорной от Сухорукова до Красноуральской и на внутриквартальном проезде от Нагорной до здания № 48 по этой же улице.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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