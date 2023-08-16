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НовостиОбщество16 августа 2023 4:47

В Екатеринбурге на улице Нагорной запретят парковку

Мэрия заблаговременно предупреждает водителей о нововведениях
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Специалисты установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Нагорной запретят парковку. Мэрия заблаговременно предупреждает водителей о нововведениях.

- Специалисты МБУ «Центр организации движения» установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» в третьем квартале 2023 года, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что это будет сделано в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Парковка будет запрещена на Нагорной от Сухорукова до Красноуральской и на внутриквартальном проезде от Нагорной до здания № 48 по этой же улице.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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