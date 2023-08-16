На Урале годовалый малыш выжил после падения из окна

Малыш забрался на табурет и оперся на москитную сетку на окне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 15 августа из окна общей кухни общежития в Дзержинском районе выпал мальчик, которому едва исполнилось 1,9 лет. Дома в этот момент находились еще два ребенка 10 и 11 лет. Их мама в этот момент отлучилась, чтобы оплатить проживание.

- Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» из медицинского учреждения, куда доставили пострадавшего ребенка, - рассказали в полиции Нижнего Тагила. - Оставшись без присмотра, малыш вышел на кухню, где у окна стоял табурет, забрался на него, оперся на москитную сетку и вывалился из окна.

По данным полиции, семья раньше жила в пригороде, а здесь в общежитии живет чуть больше полугода. При этом они часто меняют место жительства. Мать уже состояла на учете в полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас на женщину составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Семья будет находиться под контролем сотрудников полиции. Дальнейшая судьба детей будет решаться совместно с органами опеки.

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