В Каменске-Уральском мужчина насильно удерживал девочку в квартире

Сотрудники полиции выезжали к квартире мужчины, удерживающего ребенка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском мужчина насильно держал девятилетнюю девочку в своей квартире. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
По словам местных жителей, родители девочки знали, где она, но не сообщили об этом в полицию - боялись, так как и так уже состоят на учете в ПДН. Мужчина при этом якобы сосед семьи и все в курсе, что он недавно вышел из тюрьмы.
Также сообщается, что девочку в итоге вызволяли из квартиры бывшего заключенного через окно под его крики о том, что скоро во дворе не останется ни одного ребенка.
В полиции Каменска-Уральского сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мужчина, удерживающий ребенка, задержан.
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