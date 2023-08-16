Ожидается, что смог накроет север региона до 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Север Свердловской области накроет смог. О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили синоптики.

- На севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать с 20 часов 15 августа до 20 часов 19 августа.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловскую область вновь вернулась жара. Она продержится в регионе до конца недели. При этом в этот период на севере региона вероятны дожди.

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