Туристы из Екатеринбурга смогли улететь в Анталью только через 38 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рейс WZ-3071 из Екатеринбурга в Анталью улетел через 38 часов 15 минут от планового времени. Пассажиры этого рейса ждали своего вылета в гостиницах у аэропорта Кольцово.
- 32 пассажа отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная, - сообщили в социальных сетях Уральской транспортной прокуратуры.
Вылет следующего рейса WZ-3061 из Екатеринбурга в Анталью планируется на 16 августа в 3:50. На рейс ожидается 403 человека.
За ситуацией с задержанными рейсами следит Уральская транспортная прокуратура, также председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на авиакомпанию.
Гендиректор Red Wings пообещал, что пассажирам задержанных рейсов в ближайшее время предоставят сертификат на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru