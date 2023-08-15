Туристы из Екатеринбурга смогли улететь в Анталью только через 38 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс WZ-3071 из Екатеринбурга в Анталью улетел через 38 часов 15 минут от планового времени. Пассажиры этого рейса ждали своего вылета в гостиницах у аэропорта Кольцово.

- 32 пассажа отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная, - сообщили в социальных сетях Уральской транспортной прокуратуры.

Вылет следующего рейса WZ-3061 из Екатеринбурга в Анталью планируется на 16 августа в 3:50. На рейс ожидается 403 человека.

За ситуацией с задержанными рейсами следит Уральская транспортная прокуратура, также председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на авиакомпанию.

Гендиректор Red Wings пообещал, что пассажирам задержанных рейсов в ближайшее время предоставят сертификат на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru