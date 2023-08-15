Алексей Орлов и Игорь Бутман открыли новый корпус школы искусств в Екатеринбурге, фото: официальный портал Екатеринбург.рф

В Академическом районе Екатеринбурга 15 августа открыли новый корпус детской школы искусств №6 имени К. Е. Архипова. На церемонии присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель Московского джазового оркестра, саксофонист Игорь Бутман.

- Уже 1 сентября 200 ребятишек будут иметь возможность посещать новую, современную школу, - сообщил на открытии Алексей Орлов.

Постройку нового здания приурочили к 300-летию города, а также к Году педагога и наставника. От согласования всех деталей и документов до внутренней отделки помещений прошло восемь месяцев. Также за это время закупили большую часть музыкальных инструментов: саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, а также звукоусилительное оборудование.

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