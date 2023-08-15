С начала года на дорогах Екатеринбурга пострадали 218 детей

Чаще всего в авариях страдают дети-пешеходы Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года на Среднем Урале зарегистрировано 202 ДТП с участием детей. В авариях погибли шесть ребят, а пострадали - 218. Каждый год количество столкновений, в которые попадают дети, увеличивается в период с августа по сентябрь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- Учащение обусловлено тем, что дети возвращаются домой из загородных лагерей, сельских территорий и других мест проведения летнего отдыха, где они отвыкли от интенсивного движения транспорта, - отметили в свердловской ГИБДД.

Чаще всего в авариях страдают дети-пешеходы. Таких ДТП в Свердловской области произошло 84. Это на 14 случаев больше, чем в 2022 году. Чаще всего пострадавшими оказываются школьники.

Существует еще одна тревожная тенденция: все чаще дети стали страдать в авариях в качестве пассажиров. За семь месяцев года в регионе так покалечились 89 детей, четверо погибли.

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