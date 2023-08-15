В полиции отреагировали на вызывающее поведение мамы малыша из Асбеста

В Асбесте пользователей соцсетей взбудоражили кадры с вечеринок 18-летней матери. Молодая девушка снимала, как отдыхает под песни рэп-исполнителей, в окружении бутылок с горячительными напитками. Кадры с ее канала опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Сама девушка обращалась к подписчикам с просьбой забрать «чудика», которым она нарекла своего сына. Временами мать-блогер демонстрировала, как в ее кровати оказывались полуобнаженные мужчины.

Произошедшее заинтересовало сотрудников из подразделения по делам несовершеннолетних Асбеста. Полицейские уже установили личность молодой матери. Ситуацию с вечеринками молодой матери прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- После появления в социальных сетях шокирующего видео полицейские зарегистрировали информацию, установили адрес горе-матери и выехали по месту их жительства. Это оказалась двухкомнатная съемная квартира. В помещении был порядок, ребенок обеспечен всем необходимым, - сообщил полковник Горелых. - Девушка является студенткой местного колледжа. Она в академическом отпуске по уходу за ребенком. Девушка осознала свой поступок, пообещала впредь такое не повторять.

Кроме того, сообщается, что в отношении девушки был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание своего ребенка». И теперь ее поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

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