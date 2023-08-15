В Краснотурьинске курьера мошенников приговорили к восьми годам колонии

Также он будет должен выплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске 14 августа вынесли приговор 23-летнему жителю Качканара. Его признали виновным в семи эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, а также в одном эпизоде попытки мошенничества.

Судом было доказано, что парень входил в шайку аферистов, которые работали по схеме «Родственник попал в ДТП». В банде подсудимый выполнял функции курьера.

Доверчивых пенсионеров убеждали в том, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. После этого аферисты предлагали оплатить лечение пострадавших, дабы «виновников ДТП» не привлекли к уголовной ответственности.

Курьеру было нужно как можно быстрее приезжать домой к пенсионерам и забирать деньги на «лечение» якобы пострадавших в ДТП. Часть денег он переводил коллегам-мошенникам, а часть оставлял себе.

- Подсудимый частично признал себя виновным в совершенных преступлениях, пояснив, что он понимал, что обманывает людей и похищает у них деньги, но пошел он на это в связи с тяжелым материальным положением. – рассказали в пресс-службе Краснотурьинского городского суда.

Суд признал парня виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 300 000 рублей. Иски потерпевших о возмещении материального ущерба, которые в сумме составляют более 1000000 рублей, суд удовлетворил.