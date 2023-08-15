Режим действовал с 8 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Это произошло поскольку в регионе нормализовалась ситуация с лесными пожарами. Постановление опубликовали на официальном городском портале. Его подписал глава города Алексей Орлов.
Режим действовал с 8 апреля. Отменили его только 11 августа. За это время от лесных пожаров пострадали несколько населенных пунктов. Такие как Шайдуриха и Сосьва.
- В связи со стабилизацией пожарной обстановки постановляю отменить особый противопожарный режим, введенный на территории Екатеринбурга, - сообщается в документах.
Однако, напоминаем, что особый противопожарный режим действует в Свердловской области. Его ввели 15 апреля. Его введение значит, что свердловчане не могут разжигать открытый огонь. Жителям региона запрещено сжигать мусор, сухую траву, проводить пожароопасные работы и разводить мангалы на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения.
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