В Екатеринбурге застройщик передал городу новый детский сад на 250 мест

Новый детский сад построили в поселке Мичуринский. Фото: Атомстройкомплекс

В Мичуринском микрорайоне открыли новый детский сад, который примет малышей уже первого сентября. Подрядчиком выступала компания «Атомстройкомплекс», в честь 300-летия Екатеринбурга один из ведущих застройщиков Свердловской области передал объект со значительным опережением сроков.

В торжественном открытии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам строительства Рустам Галямов, заместитель по социальной политике Екатерина Сибирцева.

– Новый детский сад стал прекрасным подарком Академическому району в преддверии 300-летнего юбилея Екатеринбурга. С его введением мы полностью закрываем потребность в дошкольных учреждениях для детей от 3 до 7 лет в Мичуринском микрорайоне. Большая часть финансирования, свыше 300 млн рублей. выделена из федерального бюджета по решению Губернатора Свердловской области. А благодаря проверенным партнерам объект построен быстро и качественно, подрядчиком выступала компания «Атомстройкомплекс». На площадку строители вышли только в прошлом году, и уже сегодня мы открываем его для малышей, – отметил на открытии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Современное трехэтажное здание в квартале улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Е.Савкова) включает ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, зоны для хранения санок и колясок. Скорость и качество строительства обеспечивали современные технологические и проектные решения.

– За основу взят типовой проект, разработанный проектным институтом «Атомстройкомплекс», который мы доработали совместно с администрацией учреждения, учитывали их рекомендации по техническому оснащению и логистическим решениям, цветовой гамме. Новый объект компания передает полностью оборудованным, от мебели до современной техники, предусмотрена доступность помещений, в том числе спортивных, для маломобильных групп граждан, отдельный вход в группы для детей младше 3 лет, – рассказал Александр Трухин, главный инженер по управлению проектами.

Детский сад возведен по технологии «Филигран», которую компания «Атомстройкомплекс» успешно использует на протяжении многих лет, в портфолио более 30 детских садов в Екатеринбурге и городах области. Это оптимальное решение для быстрого и качественного строительства, панели для коробки здания изготавливают в заводских условиях с точной геометрией и ровными поверхностями, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки.