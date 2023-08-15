Владислав Пинаев вновь баллотируется на должность мэра Нижнего Тагила

Глава города подал документы для участия в отборе кандидатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Пинаев снова баллотируется на должность мэра Нижнего Тагила. Глава города подал документы для участия в отборе кандидатов. Об этом сообщили в администрации города.

- У меня ответственность перед жителями города за реализацию стартовавших в Нижнем Тагиле важнейших инфраструктурных и социальных проектов. Все начатое я привык завершать, а не бросать на полпути, - рассказал градоначальник.

Помимо этого, Владислав Пинаев отметил, что у него и его коллег уже разработана программа дальнейшего преобразования города. Они планируют строительство новой станции водоподготовки, реконструкцию плотины на Челюскинцев и возведение культурно-образовательного центра на Гальянке.

Ранее, 15 августа, мэром Серова стал Василий Сизиков. Депутата выбрали на внеочередном заседании Думы Серовского городского округа. Свердловчанин займет пост на пять лет.

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