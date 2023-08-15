Хирурги Нижнего Тагила восстановили свердловчанке челюсть

У уралочки не было значительного фрагмента костной ткани. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Хирурги из Нижнего Тагила восстановили свердловчанке челюсть, использовав фрагмент ее кости. Врачи Демидовской больницы помогли 52-летней пациентке вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

У уралочки не было значительного фрагмента костной ткани в нижней челюсти, когда ее привезли в больницу. Ее предложили заменить подвздошной костью пациентки. Тогда была проведена операция в два этапа. Она длилась три часа.

- Подобные хирургические вмешательства уникальны, учитывая, что работают две бригады хирургов и есть определенные особенности хирургического доступа через ротовую полость. Итог лечения на данном этапе - создание основы для последующей имплантации зубного ряда нижней челюсти, - пояснил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Свердловчанка сейчас находится на первом этапе реабилитации. У женщины заживает рана на бедре, это займет до 12 дней. Через полгода костный имплантат окончательно приживется. После этого уралочке установят зубные протезы нижней челюсти.

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