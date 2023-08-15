Президент поручил бывшему главе свердловского СКР присматривать за судьями

Михаил Богинский получил назначение в коллегии судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимира Путин назначил экс-главу свердловского Следственного комитета Михаил Богинского своим представителем в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В последнее время Михаил Богинский занимал пост главного федерального инспектора по региону, а до апреля этого года был начальником СКР.

- Назначить представителем Президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Михаила Васильевича Богинского, - написано в опубликованном документе.

Отметим, что квалификационная коллегия судей занимается вопросами назначения судей, их профессиональной аттестации и дисциплинарной ответственности.