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НовостиОбщество15 августа 2023 11:37

Президент поручил бывшему главе свердловского СКР присматривать за судьями

Михаил Богинский получил новый пост
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Михаил Богинский получил назначение в коллегии судей

Михаил Богинский получил назначение в коллегии судей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимира Путин назначил экс-главу свердловского Следственного комитета Михаил Богинского своим представителем в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В последнее время Михаил Богинский занимал пост главного федерального инспектора по региону, а до апреля этого года был начальником СКР.

- Назначить представителем Президента РФ в квалификационной коллегии судей Свердловской области Михаила Васильевича Богинского, - написано в опубликованном документе.

Отметим, что квалификационная коллегия судей занимается вопросами назначения судей, их профессиональной аттестации и дисциплинарной ответственности.