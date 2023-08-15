Ямал готов помочь Дагестану в любой момент после трагедии в Махачкале

Из-за взрыва погибли несколько десятков человек. Фото: соцсети

Ямало-Ненецкий автономный округ готов оказать Дагестану помощь в любой момент. Жители Ямала выражают слова сочувствия республике после трагедии в Махачкале. Об этом пишет портал «Ямал 1».

- Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ямал готов оказать любую необходимую помощь, - заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, что в ночь на 15 августа на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого погибли десятки человек. Больше ста человек получили травмы различной степени тяжести.