Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 11:06

Ямал готов помочь Дагестану в любой момент после трагедии в Махачкале

Жители ЯНАО скорбят вместе с Дагестаном
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Из-за взрыва погибли несколько десятков человек. Фото: соцсети

Из-за взрыва погибли несколько десятков человек. Фото: соцсети

Ямало-Ненецкий автономный округ готов оказать Дагестану помощь в любой момент. Жители Ямала выражают слова сочувствия республике после трагедии в Махачкале. Об этом пишет портал «Ямал 1».

- Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ямал готов оказать любую необходимую помощь, - заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, что в ночь на 15 августа на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого погибли десятки человек. Больше ста человек получили травмы различной степени тяжести.