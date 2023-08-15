В Екатеринбурге хлынул ливень

Дождь стал неожиданностью для горожан Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Екатеринбурге хлынул мощный ливень. Дождь стал неожиданностью для жителей столицы Среднего Урала. Синоптики не прогнозировали такие сильные осадки.

- Сегодня обещали +28 градусов и солнечно, а по итогу полил такой сильный дождь! Вряд ли кто-то сегодня из дома прихватил зонтик, никто не ждал такого, - жалуется екатеринбурженка. – Хорошо, что хотя бы нехолодно на улице, тепло сохраняется.

Напомним, что ранее синоптики обещали жару. Она должна задержаться в городе минимум до конца недели. С 15 по 18 августа в регионе температура воздуха днем будет достигать +26… 31 градуса, а ночью будет опускаться до +11… 16 градусов.

А вот 19 и 20 августа погода уже начнет портиться. На область надвинется арктический атмосферный фронт. В выходные во многих районах Урала пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге осадки наиболее вероятны 20 августа. Температура воздуха опустится до +18.

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