В Екатеринбурге хлынул ливень

Дождь стал неожиданностью для горожан
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Екатеринбурге хлынул мощный ливень. Дождь стал неожиданностью для жителей столицы Среднего Урала. Синоптики не прогнозировали такие сильные осадки.
- Сегодня обещали +28 градусов и солнечно, а по итогу полил такой сильный дождь! Вряд ли кто-то сегодня из дома прихватил зонтик, никто не ждал такого, - жалуется екатеринбурженка. – Хорошо, что хотя бы нехолодно на улице, тепло сохраняется.
Напомним, что ранее синоптики обещали жару. Она должна задержаться в городе минимум до конца недели. С 15 по 18 августа в регионе температура воздуха днем будет достигать +26… 31 градуса, а ночью будет опускаться до +11… 16 градусов.
А вот 19 и 20 августа погода уже начнет портиться. На область надвинется арктический атмосферный фронт. В выходные во многих районах Урала пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге осадки наиболее вероятны 20 августа. Температура воздуха опустится до +18.
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