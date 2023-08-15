В центре Екатеринбурга до конца лета запретили продажу алкоголя

Алкоголь запретят продавать в двух районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга до конца лета нельзя будет приобрести алкоголь. Запрет на продажу будет действовать с 19 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причиной запрета стало проведение Международного фестиваля университетского спорта. На время состязаний в некоторых частях города невозможно будет купить спиртное.

С 19 по 30 августа с 8:00 до 23:00 ограничения будут действовать в границах улиц Челюскинцев, Братьев Быковых, Испанских Рабочих, Мельковской, переулка Красного, улиц Николая Никонова, Царской, Дзержинского, Горького, проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи.

Помимо этого, запрет распространится и на Академический район. С 8:00 до 23:00 с 21 по 28 августа алкоголь нельзя будет купить на проспекте Академика Сахарова: от здания № 41 по проспекту Академика Сахарова до улицы Чкалова. А также в зданиях по адресам: улица Чкалова, 258, и улица Кольцевая, 39.

Напомним, что на время проведения фестиваля над центром Екатеринбурга закрыли небо для полетов. Запрет будет действовать в радиусе 50 километров от центра города.

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